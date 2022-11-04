ЕС изучит возможность передачи замороженных активов России Киеву

С такой идеей выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным агентства, речь может идти не только о тех активах, которые заморожены на территории Евросоюза. «Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями», - отмечает Bloomberg.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве прорабатываются ответные меры на заморозку Западом российских резервов. Как отметила дипломат, использование российских активов не останется без реакции руководства РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

