ЕС изучит возможность передачи замороженных активов России Киеву

Юридические эксперты Европейского союза изучат возможность передачи замороженных активов Центробанка России Украине, сообщает Bloomberg.

В Кремле заявили, что многие российские активы были сворованы Западом

С такой идеей выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным агентства, речь может идти не только о тех активах, которые заморожены на территории Евросоюза. «Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями», - отмечает Bloomberg.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве прорабатываются ответные меры на заморозку Западом российских резервов. Как отметила дипломат, использование российских активов не останется без реакции руководства РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры