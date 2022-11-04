ЕС изучит возможность передачи замороженных активов России Киеву
Юридические эксперты Европейского союза изучат возможность передачи замороженных активов Центробанка России Украине, сообщает Bloomberg.
С такой идеей выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным агентства, речь может идти не только о тех активах, которые заморожены на территории Евросоюза. «Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями», - отмечает Bloomberg.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве прорабатываются ответные меры на заморозку Западом российских резервов. Как отметила дипломат, использование российских активов не останется без реакции руководства РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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