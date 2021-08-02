ЕС рассмотрит возможность предоставить Тимановской политическое убежище

Евросоюз рассмотрит возможность предоставить белорусской спортсменке Кристине Тимановской политическое убежище, сообщил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

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Ранее НОК Беларуси планировал выслать Тимановскую из Японии. Это произошло после того, как спортсменка раскритиковала руководство Беларуси. Японская полиция помешала высылке Тимановской, она находится в Токио.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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