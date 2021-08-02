ЕС рассмотрит возможность предоставить Тимановской политическое убежище
Евросоюз рассмотрит возможность предоставить белорусской спортсменке Кристине Тимановской политическое убежище, сообщил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.
Ранее НОК Беларуси планировал выслать Тимановскую из Японии. Это произошло после того, как спортсменка раскритиковала руководство Беларуси. Японская полиция помешала высылке Тимановской, она находится в Токио.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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