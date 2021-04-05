Эрдоган осудил выступление экс-адмиралов по конвенции Монтре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил письмо отставных турецких адмиралов в защиту конвенции Монтре, отметил, что армия не может вмешиваться в политику, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в своём заявлении группа турецких экс-адмиралов призывали прервать любые дискуссии о возможном выходе страны из конвенции, так как данный международный договор наилучшим образом защищает права Турции и отвечает ее интересам на международном уровне.

После этого против бывших военных было возбуждено уголовное дело. Власти Турции увидели в письме попытку подрыва конституционного строя государства, что невозможно оставить безнаказанным.

Напомним, что такого рода дискуссии в последние годы случаются всё чаще, в том числе с подачи политических деятелей страны. Власти явно дают понять, что некоторые положения договора 1936 года можно было бы и пересмотреть, но такие заявления вызывают бурную реакцию общественности, так как именно данная конвенция восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При этом республика обязана соблюдать принципы международного морского права, что означает возможность свободного прохода иностранных судов в проливах днём и ночью.

