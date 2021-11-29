Эрдоган прокомментировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о положительных итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган телеканалу «Kanal 7».

Ранее Путин уже позитивно оценил встречу в Сочи, которая прошла 26 ноября.

Эрдоган рассказал, что лидеры трех государств обсудили важные вопросы по урегулированию обстановки в Нагорном Карабахе, в том числе автобан, ведущий до турецкого города Ыгдыра, расположенного на границе Армении и Азербайджана. По мнению президента Турции, это позволит улучшить передвижение людей и грузов через Армению.

При этом Эрдоган напомнил о предложении Турции по созданию «платформы шести», которая, по его словам, поможет стабилизировать ситуацию в регионе.