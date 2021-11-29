Эрдоган прокомментировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о положительных итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган телеканалу «Kanal 7».
Ранее Путин уже позитивно оценил встречу в Сочи, которая прошла 26 ноября.
Эрдоган рассказал, что лидеры трех государств обсудили важные вопросы по урегулированию обстановки в Нагорном Карабахе, в том числе автобан, ведущий до турецкого города Ыгдыра, расположенного на границе Армении и Азербайджана. По мнению президента Турции, это позволит улучшить передвижение людей и грузов через Армению.
При этом Эрдоган напомнил о предложении Турции по созданию «платформы шести», которая, по его словам, поможет стабилизировать ситуацию в регионе.
26 ноября в Сочи состоялась встреча премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Переговоры длились около трех часов и были приурочены к годовщине подписания соглашения по Карабахскому вопросу.
В ходе встречи представители трех государств обсудили взаимодействие по этой теме. Пашинян заявил о готовности Армении начать демаркацию границ с Азербайджаном, механизмы которой должны быть созданы уже до конца 2021 года.
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