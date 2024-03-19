Эрдоган поздравил Путина с победой на президентских выборах
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах, сообщает пресс-служба Кремля.
Это произошло в ходе телефонного разговора между главами двух стран. Эрдоган пожелал коллеге новых успехов в государственной деятельности.
Также президенты обсудили укрепление международной безопасности и стабильности.
Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что власти США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru