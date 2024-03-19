Эрдоган поздравил Путина с победой на президентских выборах

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Это произошло в ходе телефонного разговора между главами двух стран. Эрдоган пожелал коллеге новых успехов в государственной деятельности.

Также президенты обсудили укрепление международной безопасности и стабильности.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что власти США не намерены поздравлять президента России Владимира Путина с переизбранием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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