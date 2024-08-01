Эрдоган объявил 2 августа днем траура в Турции в связи с убийством Хании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране траур 2 августа в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил RT.

Израиль не берет на себя ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС

Политик заявил, что подписал соответствуюий указ. Эрдоган отметил, что объявление траура — знак поддержи палестинского дела и солидарности турецкого народа.

Будут приспущены флаги в госучреждениях Турции и в турецких дипмиссиях по всему миру.

Ранее сообщалось, что Хания, возможно, погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УбийствоХамасПалестинаТурцияТраурРеджеп Тайип Эрдоган

Горячие новости

Все новости

партнеры