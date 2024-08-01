Эрдоган объявил 2 августа днем траура в Турции в связи с убийством Хании

Политик заявил, что подписал соответствуюий указ. Эрдоган отметил, что объявление траура — знак поддержи палестинского дела и солидарности турецкого народа.

Будут приспущены флаги в госучреждениях Турции и в турецких дипмиссиях по всему миру.

Ранее сообщалось, что Хания, возможно, погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад.

