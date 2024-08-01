Эрдоган объявил 2 августа днем траура в Турции в связи с убийством Хании
1 августа 202421:53
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране траур 2 августа в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил RT.
Политик заявил, что подписал соответствуюий указ. Эрдоган отметил, что объявление траура — знак поддержи палестинского дела и солидарности турецкого народа.
Будут приспущены флаги в госучреждениях Турции и в турецких дипмиссиях по всему миру.
Ранее сообщалось, что Хания, возможно, погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране около двух месяцев назад.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru