Эрдоган назвал себя самым опытным политиком

Премьер министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя самым опытным политическим деятелем современности. Об этом он заявил на встрече с молодежью в Чанаккале.

Турецкий лидер подчеркнул, что говорит об этом не просто так.

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«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я - самый опытный. Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров», - заявил он на встрече, которая транслировалась в Twitter.

Ранее Эрдоган дал поручение министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу объявить персонами нон грата десять зарубежных послов. Под санкции попали представители США, Швеции, Канады, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Новой Зеландии, Дании, Германии и Франции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЭрдоганРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
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