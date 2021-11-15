Эрдоган назвал себя самым опытным политиком
Премьер министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя самым опытным политическим деятелем современности. Об этом он заявил на встрече с молодежью в Чанаккале.
Турецкий лидер подчеркнул, что говорит об этом не просто так.
«Я знаю мир. Среди сегодняшних лидеров я - самый опытный. Говорю это для того, не чтобы хвалиться, а чтобы определить свое место среди других лидеров», - заявил он на встрече, которая транслировалась в Twitter.
Ранее Эрдоган дал поручение министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу объявить персонами нон грата десять зарубежных послов. Под санкции попали представители США, Швеции, Канады, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Новой Зеландии, Дании, Германии и Франции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Эрдоган назвал себя самым опытным политиком
- Суд Екатеринбурга оправдал экс-полицейских по делу о групповом изнасиловании
- Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот после указа президента
- Экс-глава Раменского района Кулаков оправдан по делу об убийстве
- Цены на газ в Европе взлетели на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу»
- «Газпром» не стал бронировать на декабрь допмощности ГТС Украины
- Переводы на карту Visa по номеру телефона будут доступны без комиссии
- Пригожин выступил против спасения звёзд шоу-бизнеса от банкротства
- СМИ: в Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19
- Беженцы на границе Польши и Белоруссии прорвали ограждения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru