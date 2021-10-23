Турция объявила послов 10 стран персонами нон грата
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение министерству иностранных дел страны (МИД) объявить персонами нон грата десять зарубежных послов, в том числе из США, отмечает РИА Новости.
«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата», — заявил президент Турции.
Мера коснется послов США, Канады, Финляндии, Дании, Франции, Германии, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии и Швеции.
Подобным образом Эрдоган отреагировал на письмо дипломатов с призывом освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу.
Осман Кавала - один из самых известных турецких правозащитников и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который финансирует проекты национальных меньшинств и выступает за примирение турок с курдами и армянами. Прокуратура Турции выдала ордер на арест Кавалы в связи с обвинением в участии в попытке госпереворота летом 2016 года.
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