Турция объявила послов 10 стран персонами нон грата

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата», — заявил президент Турции.

Мера коснется послов США, Канады, Финляндии, Дании, Франции, Германии, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

Подобным образом Эрдоган отреагировал на письмо дипломатов с призывом освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу.

Осман Кавала - один из самых известных турецких правозащитников и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который финансирует проекты национальных меньшинств и выступает за примирение турок с курдами и армянами. Прокуратура Турции выдала ордер на арест Кавалы в связи с обвинением в участии в попытке госпереворота летом 2016 года.

