Эрдоган и Путин обсудили конфликт в Карабахе по телефону

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонную беседу, посвященную конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее во вторник о планируемом разговоре заявляли турецкие СМИ. Как передает агентство, Путин проявил "озабоченность" прекращением военных действий. Российский лидер также обсудил со своим турецким коллегой присутствие на местах столкновения ближневосточных боевиков.

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Президенты также обсудили шаги, которые необходимо предпринять для деэскалации конфликта. Путин сообщил Эрдогану о достигнутых российской стороной договоренностях с властями Азербайджана и Армении.

Также в разговоре двух лидеров была отмечена важность совместной работы в Сирии для стабилизации политических процессов в регионе Идлиба, а также выполнение договоренностей, заключенных при содействии государств, выступивших гарантами так называемого Астанинского процесса.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинНагорный Карабах
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