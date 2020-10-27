Эрдоган и Путин обсудили конфликт в Карабахе по телефону

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонную беседу, посвященную конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее во вторник о планируемом разговоре заявляли турецкие СМИ. Как передает агентство, Путин проявил "озабоченность" прекращением военных действий. Российский лидер также обсудил со своим турецким коллегой присутствие на местах столкновения ближневосточных боевиков.