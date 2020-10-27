Эрдоган и Путин обсудили конфликт в Карабахе по телефону
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонную беседу, посвященную конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Ранее во вторник о планируемом разговоре заявляли турецкие СМИ. Как передает агентство, Путин проявил "озабоченность" прекращением военных действий. Российский лидер также обсудил со своим турецким коллегой присутствие на местах столкновения ближневосточных боевиков.
Президенты также обсудили шаги, которые необходимо предпринять для деэскалации конфликта. Путин сообщил Эрдогану о достигнутых российской стороной договоренностях с властями Азербайджана и Армении.
Также в разговоре двух лидеров была отмечена важность совместной работы в Сирии для стабилизации политических процессов в регионе Идлиба, а также выполнение договоренностей, заключенных при содействии государств, выступивших гарантами так называемого Астанинского процесса.
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