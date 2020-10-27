СМИ: Эрдоган проведёт телефонный разговор с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен во вторник провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Ранее во вторник глава российского МИД Сергей Лавров по телефону обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обстановку в Нагорном Карабахе и на Ближнем Востоке.
Предыдущий телефонный разговор президентов России и Турции состоялся 14 октября по инициативе турецкой стороны. Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в зоне конфликта Армении и Азербайджана на Южном Кавказе. Стороны особо подчеркнули важность соблюдения перемирия, соглашение о котором было достигнуто 10 октября в Москве.
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