Эксперт спрогнозировал «самую короткую войну в мире» при захвате Гренландии США
Если избранный президент США Дональд Трамп решит с применением силы взять под контроль США Гренландию, то это будет самая короткая война в мире. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад, пишет Politico.
Он объяснил это тем, что в Гренландии нет «оборонительного потенциала». Аналитик при этом отметил, что пока неясно, насколько реалистична угроза Трампа.
Politico отмечает, что в случае военного сценария победа США практически однозначна: Вашингтон потратил на оборону $948 млрд в 2024 году, его армия насчитывает 1,3 млн человек личного состава. У Копенгагена же траты составили $9,9 млрд, а число солдат составляет лишь 17 тыс. При этом большая часть тяжелой наземной боевой техники участвует в конфликте на Украине.
Пентагон ранее заявил, что планов военного вторжения в Гренландию на данный момент нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru