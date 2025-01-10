Эксперт спрогнозировал «самую короткую войну в мире» при захвате Гренландии США

Он объяснил это тем, что в Гренландии нет «оборонительного потенциала». Аналитик при этом отметил, что пока неясно, насколько реалистична угроза Трампа.

Politico отмечает, что в случае военного сценария победа США практически однозначна: Вашингтон потратил на оборону $948 млрд в 2024 году, его армия насчитывает 1,3 млн человек личного состава. У Копенгагена же траты составили $9,9 млрд, а число солдат составляет лишь 17 тыс. При этом большая часть тяжелой наземной боевой техники участвует в конфликте на Украине.

Пентагон ранее заявил, что планов военного вторжения в Гренландию на данный момент нет.







