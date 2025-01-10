СМИ: Команда Трампа подкупила бездомных, чтобы они поддержали покупку Гренландии

В сообщении утверждается, что местные жители в кепках с надписью «Make America Great Again», снявшиеся в опубликованном Трампом видеоролике - это бездомные и социально незащищённые люди, обитающие в районе близ супермаркета Brugseni в столице Гренландии Нууке.

Собеседники телерадиокомпании рассказали, что пиарщики Дональда Трампа-младшего, посетившего остров 7 января, не только раздавали им красные кепки, но и приглашали на бесплатный обед в отеле Hans Egede. Один из местных жителей назвал произошедшее «банальным подкупом».

«На мой взгляд, людям давали бесплатную еду в обмен на то, что они надевали кепки и снимались в массовке... Я не думаю, что это правильно», - заявила DR член парламента Гренландии Ая Хемниц.

Ранее глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

