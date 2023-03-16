Асад назвал Зеленского клоуном

По его словам, такие клоуны иногда нужны, чтобы «разрядить обстановку и рассмешить нас».

«Его мы начали слушать как клоуна. Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведёт, как комедийный актёр даже в политике», - заключил сирийский лидер.

Ранее Асад встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил поддержку России в специальной военной операции на Украине, сообщает НСН.

