Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Соловьев Live» заявил, что считает украинского лидера Владимира Зеленского клоуном.
По его словам, такие клоуны иногда нужны, чтобы «разрядить обстановку и рассмешить нас».
«Его мы начали слушать как клоуна. Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведёт, как комедийный актёр даже в политике», - заключил сирийский лидер.
Ранее Асад встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил поддержку России в специальной военной операции на Украине, сообщает НСН.
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