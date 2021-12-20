Экс-президента Украины Порошенко заподозрили в госизмене
20 декабря 202116:34
Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене, сообщает ТАСС.
«Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене», - сказал Турчинов.
Ранее Порошенко покинул страну после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вызвать его для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru