Экс-президента Украины Порошенко заподозрили в госизмене

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене, сообщает ТАСС.

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«Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене», - сказал Турчинов.

Ранее Порошенко покинул страну после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вызвать его для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ОбвиненияГосизменаУкраинаПётр Порошенко
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