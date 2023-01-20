Экс-посол ЛНР не исключил народных волнений в Польше из-за ситуации на Украине

Ранее начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак высказал мнение, что Украина быстро теряет ресурсы в конфликте с Россией и может «не выдержать этого истощения». По мнению генерала, РФ, напротив, по-прежнему располагает большими средствами на ведение боевых действий, пишет RT.

«Чем отчетливее вырисовываются перспективы, что вслед за тухнущей Украиной против России бросят Польшу, тем скорее у польских генералов наступает прозрение. Они понимают несопоставимость собственного гонора и реальных возможностей, а также того, что их готовы отправить на заклание не в общей шеренге НАТО, а индивидуально», — заявил Мирошник в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что Варшава уже не может «отвернуть»: Польша увязла в украинском кризисе и все глубже втягивается в ситуацию. По мнению Мирошника, «осознание своего незавидного положения» может спровоцировать народные волнения внутри страны.

