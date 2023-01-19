В Польше заявили, что Россия в состоянии продолжать спецоперацию

Польский военный привел цитату Наполеона, сказавшего, что для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги. Анджейчак напомнил, что в начале спецоперации у России было $600 млрд резервов, из них половина заморожена международными финансовыми центрами. Таким образом, по расчетам начальника Генштаба Польши, у России есть еще деньги на два года ведения спецоперации, если затраты не превысят $100 млрд в год.

Также Анджейчак добавил, что у России есть гигантский мобилизационный ресурс. Он отметил, что для страны с населением свыше 140 млн человек мобилизовать 100, 200 или 300 тысяч не так уж и сложно.

Генерал подчеркнул, что в ходе спецоперации ресурсы России сокращаются намного медленнее, чем ресурсы Украины. Так, Анджейчак сравнил темпы падения ВВП двух стран: если у России это 5% в год, то у Украины — 30-40% за тот же период.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что спецоперация на Украине рано или поздно завершится за столом переговоров, однако сегодня для этого нет условий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

