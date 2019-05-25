Экономист призвал менять лексику российско-украинских отношений
Украинский политолог и экономист в интервью НСН призвал сместить акценты в российско-украинских отношениях.
На Украине заявили, что страна не имеет возможности прервать экономические отношения с Россией. Об этом сообщило NewsOne, ссылаясь на заявление представителя президента украинского государства Владимира Зеленского Андрея Геруса.
Он сообщил, что власти Украины не должны торопиться, принимая подобные решения, а действовать так, чтобы «не выстрелить себе в ногу», сообщает Газета.ру.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН напомнил о взаимозависимости всех стран в мире. Он считает, что, с экономической точки зрения, необходимо говорить о полезном сотрудничестве для каждой из сторон партнерства, а также менять язык этих взаимоотношений.
«Все страны в мире в той или иной степени зависят друг от друга. Западные партнеры Украины постоянно напоминают ей, что страна находится в зависимости от поставок российского газа, российского рынка сбыта. Называть необходимость взаимодействия стран друг с другом «зависимостью» можно, но, пожалуй, некорректно. Подобный способ восприятия мира в условиях сегодняшней глобализации несет негативную нагрузку. Если есть возможность покупать Украине в России сырье и те же углеводороды дешевле, то почему это сразу называть «зависимостью»? Надо пересматривать отношение к этому вопросу и рассматривать со стороны выгоды для обеих сторон, а также менять лексику и тон комментариев по этому поводу», - заявил экономист.
Ранее Александр Дудчак рассказал НСН, как изменится экономика Украины после введения нового порядка импорта российских нефтепродуктов.
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