Джулиани подготовил «бомбу» для противников Трампа

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, сообщил об итогах командировки на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, у Джулиани состоялся телефонный разговор с главой Белого дома в субботу, 7 декабря, после возвращения адвоката в США. Защитник президента заявил, что обладает информацией крайней важности - «больше, чем себе можно представить», отмечает Газета. ru.