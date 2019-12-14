Джулиани подготовил «бомбу» для противников Трампа

14 декабря 201912:14

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, сообщил об итогах командировки на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, у Джулиани состоялся телефонный разговор с главой Белого дома в субботу, 7 декабря, после возвращения адвоката в США. Защитник президента заявил, что обладает информацией крайней важности - «больше, чем себе можно представить», отмечает Газета. ru.

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Все сведения, собранные Джулиани об оппонентах Дональда Трампа адвокат планирует предоставить американскому лидеру в 20-ти страничном докладе.

Ранее американисты объяснили в эфире НСН, почему демократы вряд ли смогут довести процедуру импичмента до отставки Трампа.

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Фото: Associated Press
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