Адвокат Трампа предупредил о компромате на клан Байденов

24 ноября 201916:20

Руди Джулиани, адвокат американского лидера Дональда Трампа заявил, что в его распоряжении имеется компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своём Twitter.

Юрист пояснил, что речь идет о документах, «о семье Байденов, повествующих о четырёх десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения». Джулиани пригрозил в случае личной опасности их обнародовать.

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«Если я исчезну, эти документы будут опубликованы», — написал он.

В сентябре 2019 года Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая, напомнила RT.


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Фото: Associated Press
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