Адвокат Трампа предупредил о компромате на клан Байденов

Руди Джулиани, адвокат американского лидера Дональда Трампа заявил, что в его распоряжении имеется компромат на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своём Twitter.

Юрист пояснил, что речь идет о документах, «о семье Байденов, повествующих о четырёх десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения». Джулиани пригрозил в случае личной опасности их обнародовать.