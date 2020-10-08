Джонсон и Зеленский обсудили противостояние «влиянию России»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Лондоне обсудили работу по совместному противостоянию «влиянию России». Об этом заявили в канцелярии британского премьера.

Кроме того, там добавили, что во время встречи политики выразили и общую обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии. Также обсуждался вопрос наращивания связей между странами в сфере торговли и инвестиций.

Лидеры подписали новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве, отмечает РИА Новости.

Между тем, накануне Владимира Зеленского и его супругу Елену в Букингемском дворце приняли герцог и герцогиня Кембриджские, напоминает RT.