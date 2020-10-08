Джонсон и Зеленский обсудили противостояние «влиянию России»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Лондоне обсудили работу по совместному противостоянию «влиянию России». Об этом заявили в канцелярии британского премьера.
Кроме того, там добавили, что во время встречи политики выразили и общую обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии. Также обсуждался вопрос наращивания связей между странами в сфере торговли и инвестиций.
Лидеры подписали новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве, отмечает РИА Новости.
Между тем, накануне Владимира Зеленского и его супругу Елену в Букингемском дворце приняли герцог и герцогиня Кембриджские, напоминает RT.
К слову, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию. Он считает, что каждая нация сама вправе решать, как называть соседей. В качестве примера лояльного отношения к разным вариациям названия государства Потураев привел Германию – во Франции принято называть эту страну Аллеманией, на Украине – Нимеччиной, а в России – Германией.
Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев в беседе с НСН посоветовал украинскому парламентарию заниматься проблемами своей страны.
«Слуга народа» - это правящая политическая партия на Украине. Ее главой и основателем является действующий президент Владимир Зеленский.
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