Украина и Британия подписали соглашение о торговле

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о стратегическом партнерстве, политическом сотрудничестве и свободной торговле, сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, на Даунинг-стрит отметили, что документ подписан для поддержки суверенитета Украины «перед лицом дестабилизирующего поведения России».

Незапрещённый яд или «низкопробная провокация»: Чем пахнет дело Навального

Ранее Зеленский назвал свой визит в Британию «историческим».

Согласно документу, он дублирует положение соглашения о партнерстве Украины и Евросоюза. Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 31 декабря.

Между тем, Россия пригрозила свернуть сотрудничество с Францией и Германией из-за того, что правительства этих стран переключились на угрозы и попытки шантажа Москвы.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, если страны не пересмотрят конфронтационный курс, то Россия перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем так, как это происходит сейчас.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры