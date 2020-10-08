Украина и Британия подписали соглашение о торговле
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о стратегическом партнерстве, политическом сотрудничестве и свободной торговле, сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В свою очередь, на Даунинг-стрит отметили, что документ подписан для поддержки суверенитета Украины «перед лицом дестабилизирующего поведения России».
Ранее Зеленский назвал свой визит в Британию «историческим».
Согласно документу, он дублирует положение соглашения о партнерстве Украины и Евросоюза. Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 31 декабря.
Между тем, Россия пригрозила свернуть сотрудничество с Францией и Германией из-за того, что правительства этих стран переключились на угрозы и попытки шантажа Москвы.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, если страны не пересмотрят конфронтационный курс, то Россия перестанет вести бизнес с Берлином и Парижем так, как это происходит сейчас.
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