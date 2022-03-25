«Двери открыты»: Турция готова принять компании, ушедшие с российского рынка

Эрдоган подчеркнул, что из России уходят не только американские компании, но и мировые бренды.

«Конечно, двери нашей страны для них открыты, пусть приезжают. Кроме того, есть определенные группы капитала, которые хотят приехать в нашу страну и разместить у нас свои возможности», — объяснил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган также заявил, что Турция не поддержит санкции против России, так как не видит альтернативы российскому газу.

