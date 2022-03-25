«Двери открыты»: Турция готова принять компании, ушедшие с российского рынка

Турция готова принять у себя те мировые компании, которые приняли решение покинуть российский рынок. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкая газета Hürriyet.

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Эрдоган подчеркнул, что из России уходят не только американские компании, но и мировые бренды.

«Конечно, двери нашей страны для них открыты, пусть приезжают. Кроме того, есть определенные группы капитала, которые хотят приехать в нашу страну и разместить у нас свои возможности», — объяснил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган также заявил, что Турция не поддержит санкции против России, так как не видит альтернативы российскому газу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганТурция
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