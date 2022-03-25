«Двери открыты»: Турция готова принять компании, ушедшие с российского рынка
Турция готова принять у себя те мировые компании, которые приняли решение покинуть российский рынок. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкая газета Hürriyet.
Эрдоган подчеркнул, что из России уходят не только американские компании, но и мировые бренды.
«Конечно, двери нашей страны для них открыты, пусть приезжают. Кроме того, есть определенные группы капитала, которые хотят приехать в нашу страну и разместить у нас свои возможности», — объяснил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган также заявил, что Турция не поддержит санкции против России, так как не видит альтернативы российскому газу.
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