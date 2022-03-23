Турция не откажется от систем С-400 под давлением США

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Анкара неофициально обсуждали возможность передачи комплексов Украине.

По словам Демира, отказ от С-400 — «не предмет обсуждения» для Турции.

«Этот вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем [сотрудничество с РФ]. Отказ от этого даже не обсуждается», – подчеркнул глава Управления оборонной промышленности.

Демир указал, что Турция способна определять свою политику самостоятельно, и позиция Анкары заключается в обеспечении мира и прекращении конфликта на Украине, отмечает РЕН ТВ.

