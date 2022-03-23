Турция не откажется от систем С-400 под давлением США
Турция не обсуждает отказ от зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 под давлением США или НАТО. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир в беседе с Известиями.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Анкара неофициально обсуждали возможность передачи комплексов Украине.
По словам Демира, отказ от С-400 — «не предмет обсуждения» для Турции.
«Этот вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем [сотрудничество с РФ]. Отказ от этого даже не обсуждается», – подчеркнул глава Управления оборонной промышленности.
Демир указал, что Турция способна определять свою политику самостоятельно, и позиция Анкары заключается в обеспечении мира и прекращении конфликта на Украине, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Китайский экономист назвал точку отсчета краха доллара
- Володин: Хаос в США точно наступил
- В новой коллекции Louis Vuitton увидели поддержку российской армии
- Турция не откажется от систем С-400 под давлением США
- ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов россиянам
- Депутат Луговой предложил создать единый закон об иноагентах
- Зима вернется в Центральную Россию уже в выходные
- Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры
- Vietnam Airlines приостановит полеты в Россию
- Москва припомнила США бомбежку Югославии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru