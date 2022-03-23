Турция не откажется от систем С-400 под давлением США

Турция не обсуждает отказ от зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 под давлением США или НАТО. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир в беседе с Известиями.

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Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Анкара неофициально обсуждали возможность передачи комплексов Украине.

По словам Демира, отказ от С-400 — «не предмет обсуждения» для Турции.

«Этот вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем [сотрудничество с РФ]. Отказ от этого даже не обсуждается», – подчеркнул глава Управления оборонной промышленности.

Демир указал, что Турция способна определять свою политику самостоятельно, и позиция Анкары заключается в обеспечении мира и прекращении конфликта на Украине, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаСШАС-400Турция
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