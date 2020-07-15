Досрочное голосование в России хотят отменить

Госдума РФ рассмотрит в среду поправки о многодневном голосовании на выборах. Накануне профильный комитет нижней палаты одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования.

В случае, если изменения будут приняты Госдумой, то выборы или референдумы будут проходить без досрочного голосования, голосование по открепительным удостоверениям организовывать также не будут, сообщает РЕН ТВ.

ЦИК обсудит форматы голосования с партиями и экспертами

Согласно действующему законодательству избиратель может отдать свой голос досрочно, если в день проведения выборов или референдума он не сможет прибыть на избирательный участок, к которому он прикреплен. Если предложенные поправки будут приняты, то такой возможности у россиян уже не будет, передает RT.

Ранее в Кремле опровергли обсуждение отмены предвыборного «дня тишины». Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что избиратели тратят день перед выборами на принятия решения, за кого нужно проголосовать. По его мнению, это не «какой-то фетиш, за который стоит держаться».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектВыборыГолосование
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры