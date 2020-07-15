Досрочное голосование в России хотят отменить

Согласно действующему законодательству избиратель может отдать свой голос досрочно, если в день проведения выборов или референдума он не сможет прибыть на избирательный участок, к которому он прикреплен. Если предложенные поправки будут приняты, то такой возможности у россиян уже не будет, передает RT.

Ранее в Кремле опровергли обсуждение отмены предвыборного «дня тишины». Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что избиратели тратят день перед выборами на принятия решения, за кого нужно проголосовать. По его мнению, это не «какой-то фетиш, за который стоит держаться».

