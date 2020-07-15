Досрочное голосование в России хотят отменить
Госдума РФ рассмотрит в среду поправки о многодневном голосовании на выборах. Накануне профильный комитет нижней палаты одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования.
В случае, если изменения будут приняты Госдумой, то выборы или референдумы будут проходить без досрочного голосования, голосование по открепительным удостоверениям организовывать также не будут, сообщает РЕН ТВ.
Согласно действующему законодательству избиратель может отдать свой голос досрочно, если в день проведения выборов или референдума он не сможет прибыть на избирательный участок, к которому он прикреплен. Если предложенные поправки будут приняты, то такой возможности у россиян уже не будет, передает RT.
Ранее в Кремле опровергли обсуждение отмены предвыборного «дня тишины». Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что избиратели тратят день перед выборами на принятия решения, за кого нужно проголосовать. По его мнению, это не «какой-то фетиш, за который стоит держаться».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru