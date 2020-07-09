ЦИК обсудит форматы голосования с партиями и экспертами

На предстоящей неделе, 16 июля, должно состояться заседание консультативной площадки при ЦИК с участием экспертов и представителей партий. В его ходе запланировано обсуждение дополнительных форматов и механизмов голосования на предстоящих выборах. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Кстати, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что возможность голосования на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября, в течение двух-трех дней будет обсуждаться, отмечает РИА ФАН. Она добавила, что такой формат станет возможным при повсеместном присутствии наблюдателей и ведении видеонаблюдения.