ЦИК обсудит форматы голосования с партиями и экспертами

На предстоящей неделе, 16 июля, должно состояться заседание консультативной площадки при ЦИК с участием экспертов и представителей партий. В его ходе запланировано обсуждение дополнительных форматов и механизмов голосования на предстоящих выборах. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Кстати, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что возможность голосования на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября, в течение двух-трех дней будет обсуждаться, отмечает РИА ФАН. Она добавила, что такой формат станет возможным при повсеместном присутствии наблюдателей и ведении видеонаблюдения.

ВЦИОМ: Россияне остались довольны голосованием по поправкам к Конституции

Ранее Элла Памфилова отметила, что под видом критики прошедшего общероссийского голосования по поправкам к Конституции идёт откровенная ложь, не подкреплённая серьёзными требованиями или фактами нарушений. Об этом она заявила на заседании Центризбиркома РФ в среду, 8 июля.

По словам Памфиловой, критики доходят прямых оскорблений и переходят на личности, но это она готова пережить.

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Фото: РИА Новости / Илья Питалев
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