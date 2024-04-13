Япония раскритиковала Россию в СБ ООН, вспомнив Хиросиму и Нагасаки
Япония не смирится с «российской ядерной угрозой». Об этом заявила зампостпреда страны при ООН Мицуко Сино в ходе заседании Совета безопасности по Украине, передает РИА Новости.
Дипломат указала на четкую позицию Токио по поводу «ядерной риторики», якобы неоднократно звучавшей со стороны Москвы.
«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок... Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — заявила Сино.
Зампостпреда напомнила об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, подчеркнув, что эта катастрофа никогда не должна повториться. При этом дипломат умолчала, что за атаками стояли США, и не назвала виновных в бомбардировках.
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