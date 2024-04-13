Япония раскритиковала Россию в СБ ООН, вспомнив Хиросиму и Нагасаки

Дипломат указала на четкую позицию Токио по поводу «ядерной риторики», якобы неоднократно звучавшей со стороны Москвы.

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок... Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — заявила Сино.

Зампостпреда напомнила об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, подчеркнув, что эта катастрофа никогда не должна повториться. При этом дипломат умолчала, что за атаками стояли США, и не назвала виновных в бомбардировках.

