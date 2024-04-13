Япония раскритиковала Россию в СБ ООН, вспомнив Хиросиму и Нагасаки

Япония не смирится с «российской ядерной угрозой». Об этом заявила зампостпреда страны при ООН Мицуко Сино в ходе заседании Совета безопасности по Украине, передает РИА Новости.

Постпред США исключила применение РФ ядерного оружия на Украине

Дипломат указала на четкую позицию Токио по поводу «ядерной риторики», якобы неоднократно звучавшей со стороны Москвы.

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок... Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — заявила Сино.

Зампостпреда напомнила об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, подчеркнув, что эта катастрофа никогда не должна повториться. При этом дипломат умолчала, что за атаками стояли США, и не назвала виновных в бомбардировках.

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ФОТО: РИА Новости
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