Турчак предложил договор о невмешательстве стран во внутренние дела друг друга

Заключить меморандум о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств европейским партиям предложил секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации. Как пишет РБК, с таким предложением Андрей Турчак выступил на международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе». Она проходит в Калининграде 26–27 сентября.

Турчак подчеркнул, что уважение суверенитета, политической независимости и равенства европейских стран, а также невмешательство во внутренние дела друг друга являются принципами России в отношении безопасности европейского континента.



Также он напомнил, что в прошлом году на ассамблее парламентских партий стран Азии «Единая Россия» предложила объединить усилия различных политических сил в борьбе против «противоправного вмешательства во внутренние дела стран». Это, по мнению Турчака, соответствует принципам устава ООН. Соответствующий меморандум он предложил подписать и в Европе.