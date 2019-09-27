Турчак предложил договор о невмешательстве стран во внутренние дела друг друга
Заключить меморандум о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств европейским партиям предложил секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совета Федерации. Как пишет РБК, с таким предложением Андрей Турчак выступил на международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе». Она проходит в Калининграде 26–27 сентября.
Турчак подчеркнул, что уважение суверенитета, политической независимости и равенства европейских стран, а также невмешательство во внутренние дела друг друга являются принципами России в отношении безопасности европейского континента.
Также он напомнил, что в прошлом году на ассамблее парламентских партий стран Азии «Единая Россия» предложила объединить усилия различных политических сил в борьбе против «противоправного вмешательства во внутренние дела стран». Это, по мнению Турчака, соответствует принципам устава ООН. Соответствующий меморандум он предложил подписать и в Европе.
Ранее НСН писала, что секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал высказывания депутата городского совета Омска Алексея Провозина о том, что решение проблем многодетных семей нужно переложить на федеральный бюджет.
По словам Турчака, это высказывание не имеет ничего общего с позицией «Единой России», для которой «вопросы демографии и поддержки материнства и детства являются приоритетными»
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