Дэвид Сакс обвинил США в начале спецоперации на Украине

Политика США не дала решить украинский кризис и стала причиной начала российской спецоперации на Украине. Об этом в ходе конференции журнала American Conservative заявил предприниматель Дэвид Сакс.

Он напомнил, что Вашингтон публично настаивал на праве Украины на вступление в НАТО, при этом на самом деле не собирался принимать ее в альянс. В то же время, отметил бизнесмен, США проигнорировали позицию Москвы, для которой присоединение Киева к организации было бы «красной линией» в вопросе безопасности.