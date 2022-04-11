Дэвид Сакс обвинил США в начале спецоперации на Украине

Политика США не дала решить украинский кризис и стала причиной начала российской спецоперации на Украине. Об этом в ходе конференции журнала American Conservative заявил предприниматель Дэвид Сакс.

Он напомнил, что Вашингтон публично настаивал на праве Украины на вступление в НАТО, при этом на самом деле не собирался принимать ее в альянс. В то же время, отметил бизнесмен, США проигнорировали позицию Москвы, для которой присоединение Киева к организации было бы «красной линией» в вопросе безопасности.

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Предприниматель также подчеркнул, что американским дипломатам следовало бы понять опасение Москвы из-за расширения НАТО.

Сакс считает американскую политику по украинскому кризису некомпетентной. Он усомнился в дипломатических способностях сотрудников Госдепа, так как, по его словам, в последние несколько десятилетий США в основном решали международные вопросы военным путем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисРоссияПредпринимателиУкраинаСША
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