СМИ: США рассматривают признание Крыма в рамках урегулирования на Украине

Белый дом отказался от комментариев по данному вопросу. В минувший вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, по итогам которой был опубликован совместный документ. В нем Киев выразил готовность принять предложение о прекращении огня на 30 дней, с возможностью продления по согласованию сторон.

Также США заявили о возобновлении военных поставок и обмена разведданными с Украиной, передает «Радиоточка НСН».

