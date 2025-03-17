СМИ: США рассматривают признание Крыма в рамках урегулирования на Украине

США рассматривают возможность признания Крыма частью России в рамках урегулирования конфликта в Украине, сообщает Semafor со ссылкой на источники.

По данным издания, один из вариантов решения конфликта включает призыв к ООН признать полуостров российским, что соответствует позиции президента России Владимира Путина. При этом в статье отмечается, что это предложение является лишь возможным шагом, и окончательное решение пока не принято.

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Белый дом отказался от комментариев по данному вопросу. В минувший вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, по итогам которой был опубликован совместный документ. В нем Киев выразил готовность принять предложение о прекращении огня на 30 дней, с возможностью продления по согласованию сторон.

Также США заявили о возобновлении военных поставок и обмена разведданными с Украиной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НАШЕ Радио
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