Депутат Рады заявил, что в украинской трубе не может быть азербайджанского газа

Дубинский отметил, что в украинской трубе «физически» не может быть никакого другого газа, кроме российского, так как труба из Азербайджана «заходит» в РФ.

«То есть, Азербайджан дует свой газ в РФ, а РФ — дует аналогичный объем нам», — написал он.

При этом он добавил, что Зеленский в очередной раз всех обманул.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские власти считают неприемлемым решение Украины прекратить транзит российского газа, а также отказ вести переговоры со Словакией о возобновлении поставок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

