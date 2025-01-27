Депутат Рады заявил, что в украинской трубе не может быть азербайджанского газа
Через украинский трубопровод физически не может проходить азербайджанский газ, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе глава Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что обсуждал с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым транзит газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины. По его словам, для транзита можно было бы использовать украинскую ГТС.
Дубинский отметил, что в украинской трубе «физически» не может быть никакого другого газа, кроме российского, так как труба из Азербайджана «заходит» в РФ.
«То есть, Азербайджан дует свой газ в РФ, а РФ — дует аналогичный объем нам», — написал он.
При этом он добавил, что Зеленский в очередной раз всех обманул.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские власти считают неприемлемым решение Украины прекратить транзит российского газа, а также отказ вести переговоры со Словакией о возобновлении поставок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru