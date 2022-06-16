«Новые люди» готовы взяться за организацию слушаний по развитию «Сделано в России» в Госдуме

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о готовности партии организовать парламентские слушания по развитию движения в поддержку российских брендов «Сделано в России». Об этом сообщает пресс-служба фракции, передает ТАСС.

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Нечаев отметил, что обсуждение проекта с бизнесменами, чиновниками и депутатами на площадке Госдумы имеет цель – выработать тактические решения и в целом развивать страну.

Ранее глава движения «Сделано в России» Михаил Садченков выступил с инициативой рассмотреть проект на слушаниях в Госдуме и определить системные меры для поддержки предпринимателей. Об этом он сообщил во время выступления на сессии Петербургского международного экономического форума.

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ФОТО: Партия "Новые Люди"
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