«Новые люди» готовы взяться за организацию слушаний по развитию «Сделано в России» в Госдуме

Нечаев отметил, что обсуждение проекта с бизнесменами, чиновниками и депутатами на площадке Госдумы имеет цель – выработать тактические решения и в целом развивать страну.

Ранее глава движения «Сделано в России» Михаил Садченков выступил с инициативой рассмотреть проект на слушаниях в Госдуме и определить системные меры для поддержки предпринимателей. Об этом он сообщил во время выступления на сессии Петербургского международного экономического форума.

