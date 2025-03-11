Депутат Луговой: Украина атакой БПЛА пытается медийно перекрыть разгром в Судже

По его словам, это всего лишь попытка украинской армии продемонстрировать свои возможности, которая оказалась безрезультатной.

«Учитывая количество БПЛА, которое использовалось для удара... и последствия... можно сказать лишь, что они себя дискредитировали», – указал парламентарий.

Луговой добавил, что перед встречей США и Украины в Саудовской Аравии следовало ожидать от Киева подобной «агонии».

Ранее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталёва заявила, что жертвами атаки беспилотников в Московской области стали три человека, сообщает RT.

