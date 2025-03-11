Депутат Луговой: Украина атакой БПЛА пытается медийно перекрыть разгром в Судже
Украина, массово атаковавшая беспилотниками российские регионы, пытается таким образом перекрыть провал своих войск в Курской области. Об этом сайту aif.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
По его словам, это всего лишь попытка украинской армии продемонстрировать свои возможности, которая оказалась безрезультатной.
«Учитывая количество БПЛА, которое использовалось для удара... и последствия... можно сказать лишь, что они себя дискредитировали», – указал парламентарий.
Луговой добавил, что перед встречей США и Украины в Саудовской Аравии следовало ожидать от Киева подобной «агонии».
Ранее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталёва заявила, что жертвами атаки беспилотников в Московской области стали три человека, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн объявил об отмене ОГЭ в Курской области
- Россиян предупредили о подорожании музыкальных инструментов в 2025 году
- СМИ: В нижегородской школе назвали буллинг возможной причиной поножовщины
- Фетисов: В России будут рады возвращению Овечкина
- Депутат Луговой: Украина атакой БПЛА пытается медийно перекрыть разгром в Судже
- В Уральском отделения РАН рассказали, когда в РФ снизятся цены
- Полиция Нижнего Новгорода задержала напавшего на учеников с ножом школьника
- Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет марафон фильмов с участием Сергея Юрского
- Песков опроверг заявления о неприемлемых требованиях России по Украине
- За сутки над Россией сбили 343 беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru