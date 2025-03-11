Депутат Луговой: Украина атакой БПЛА пытается медийно перекрыть разгром в Судже

Украина, массово атаковавшая беспилотниками российские регионы, пытается таким образом перекрыть провал своих войск в Курской области. Об этом сайту aif.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

За сутки над Россией сбили 343 беспилотника

По его словам, это всего лишь попытка украинской армии продемонстрировать свои возможности, которая оказалась безрезультатной.

«Учитывая количество БПЛА, которое использовалось для удара... и последствия... можно сказать лишь, что они себя дискредитировали», – указал парламентарий.

Луговой добавил, что перед встречей США и Украины в Саудовской Аравии следовало ожидать от Киева подобной «агонии».

Ранее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталёва заявила, что жертвами атаки беспилотников в Московской области стали три человека, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: губернатор Московской области Андрей Воробьев
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияУкраинаДепутатАндрей Луговой

Горячие новости

Все новости

партнеры