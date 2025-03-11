За сутки над Россией сбили 343 беспилотника

В результате отражения украинского удара были уничтожены 343 беспилотника ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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В Минобороны РФ отметили, что в районе Курской АЭС были сбиты шесть ударных беспилотников ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что атака ВСУ была спланирована в преддверии американо-украинских переговоров «для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий».

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что массированная атака ВСУ беспилотниками на регионы России является попыткой сорвать переговоры представителей Украины и США в Саудовской Аравии для дальнейшего продолжения украинского конфликта, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Минобороны РФПВОУкраинаВСУСпецоперация

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