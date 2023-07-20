Депутат Луговой предложил ранжировать иноагентов «по степени вины»
Депутат от ЛДПР Андрей Луговой предложил ввести шкалу ранжирования иноагентов «по степени вины». Он утверждает, что иноагентам, которые остались в стране, «отведена решающая роль в подрыве России», и призвал окончательно «перекрыть кислород русофобствующим либералам».
По мнению Лугового, нужно создать интернет-библиотеку иноагентов, в которой «красная зона» будет отведена «особо опасным и представляющим прямую угрозу суверенитету страны и национальной безопасности». К таким гражданам, как заявил член Госдумы, необходимо будет «применять меры противодействия и наказания по высшим мерам».
После мятежа ЧВК «Вагнер» депутат Андрей Луговой в разговоре с НСН выступил за запрет на выезд из России чиновников во время проведения контртеррористических операций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канада ввела санкции против карты «Мир»
- На Украине заявили о введении в армию 287 стандартов НАТО
- Навальному запросили 20 лет колонии строго режима по делу об экстремизме
- Посольство Исландии объявило о приостановке работы в Москве с 1 августа
- СМИ: Байден стал пользоваться укороченным трапом, чтобы не спотыкаться
- АвтоВАЗ отзывает около 80 тысяч машин без блока управления системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Власти Ирака объявили о высылке из страны посла Швеции
- Россия ввела ограничения для британских дипломатов
- Великобритания ввела санкции против командиров ЧВК «Вагнер» в Мали и ЦАР
- Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru