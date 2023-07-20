Депутат Луговой предложил ранжировать иноагентов «по степени вины»

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой предложил ввести шкалу ранжирования иноагентов «по степени вины». Он утверждает, что иноагентам, которые остались в стране, «отведена решающая роль в подрыве России», и призвал окончательно «перекрыть кислород русофобствующим либералам».

Совет Федерации одобрил закон о внеплановых проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами

По мнению Лугового, нужно создать интернет-библиотеку иноагентов, в которой «красная зона» будет отведена «особо опасным и представляющим прямую угрозу суверенитету страны и национальной безопасности». К таким гражданам, как заявил член Госдумы, необходимо будет «применять меры противодействия и наказания по высшим мерам».

После мятежа ЧВК «Вагнер» депутат Андрей Луговой в разговоре с НСН выступил за запрет на выезд из России чиновников во время проведения контртеррористических операций.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИноагентыАндрей ЛуговойГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры