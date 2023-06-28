«Нужна проверка»: Депутат Луговой о чиновниках, бежавших из России во время мятежа
Фраза «отечество в опасности» после прошедших выходных заиграла в стране новыми красками, сказал в эфире НСН Андрей Луговой.
Депутат Госдумы Андрей Луговой в разговоре с НСН выступил за запрет на выезд из России чиновников во время проведения контртеррористических операций.
Инициатором предложения накануне стал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он считает, что российским чиновникам всех рангов необходимо запретить выезжать из страны при введении КТО в регионах. Он напомнил, что сейчас по этой схеме работают представители силовых структур. Его коллега Андрей Луговой согласился с инициативой.
«У нас Отечество было в опасности. Раньше эту фразу говорили, представляя исторические истории, то эта история была у нас на глазах. Надо посмотреть, кто в этот момент решил покинуть территорию России, и были ли такие случаи вообще. Я полностью поддерживаю предложение», - сказал Луговой.
Отвечая на вопрос, знает ли он имена чиновников, которые уехали из страны в минувшие выходные, собеседник НСН ответил увилисто.
«Мне пока ничего не известно. И даже если было бы известно, я бы ничего не говорил, потому что требуется проверка», - подытожил он.
Ранее депутаты Госдумы предложили раздать в приграничных районах людям оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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