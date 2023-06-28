«Нужна проверка»: Депутат Луговой о чиновниках, бежавших из России во время мятежа

Инициатором предложения накануне стал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он считает, что российским чиновникам всех рангов необходимо запретить выезжать из страны при введении КТО в регионах. Он напомнил, что сейчас по этой схеме работают представители силовых структур. Его коллега Андрей Луговой согласился с инициативой.



«У нас Отечество было в опасности. Раньше эту фразу говорили, представляя исторические истории, то эта история была у нас на глазах. Надо посмотреть, кто в этот момент решил покинуть территорию России, и были ли такие случаи вообще. Я полностью поддерживаю предложение», - сказал Луговой.

Отвечая на вопрос, знает ли он имена чиновников, которые уехали из страны в минувшие выходные, собеседник НСН ответил увилисто.

«Мне пока ничего не известно. И даже если было бы известно, я бы ничего не говорил, потому что требуется проверка», - подытожил он.

Ранее депутаты Госдумы предложили раздать в приграничных районах людям оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

