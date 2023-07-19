Совет Федерации одобрил закон о внеплановых проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами

Нормативный акт вносит поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, разрешается проводить внеплановые проверки тех, кто взаимодействовал с иноагентами или же нарушающим законодательство об иноагентах.

При этом основанием для такой проверки может послужить информация, направленная в Минфин о нарушении той или иной организацией или должностным лицом требований законодательства об иноагентах.

Ранее Минюст заявил о намерении развивать закон об иноагентах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

