Совет Федерации одобрил закон о внеплановых проверках лиц, взаимодействующих с иноагентами

Сенаторы поддержали законопроект, направленный на усиление контроля законодательства об иноагентах, одобрив его на пленарном заседании Совета Федерации, передает ТАСС.

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Нормативный акт вносит поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, разрешается проводить внеплановые проверки тех, кто взаимодействовал с иноагентами или же нарушающим законодательство об иноагентах.

При этом основанием для такой проверки может послужить информация, направленная в Минфин о нарушении той или иной организацией или должностным лицом требований законодательства об иноагентах.

Ранее Минюст заявил о намерении развивать закон об иноагентах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: council.gov.ru
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