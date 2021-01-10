Демократ Манчин призвал отправить Трампа под суд вместо объявления импичмента
Американский сенатор-демократ Джо Манчин считает, что уходящего президента Дональда Трампа необходимо судить за подстрекательство людей к беспорядкам у Капитолия в Вашингтоне.
«Никто не стоит выше закона. Если люди погибли, был причинен весь этот ущерб, было восстание в нашей столице, кто-то должен понести ответственность», - размышляет политик.
По мнению сенатора, выносить импичмент Трампу нет никакого смысла, потому что Конгресс не успеет реализовать это право до прихода к власти следующего президента Джо Байдена 20 января, отмечает «Московский комсомолец».
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что Трамп вряд ли сможет создать в США новую, третью партию, - для этого в стране нет условий.
«Система выборов в Соединенных Штатах носит мажоритарный характер, который фактически перекрывает доступ любой третьей партии. При мажоритарном характере может победить один кандидат, у которого 50 +1 голос. То есть, один или другой, третьему кандидату там делать нечего. При нынешней системе третья партия не имеет перспектив. Они могу быть, только если распадается Республиканская партия и вместо нее возникает какая-то другая и в ней будет заправлять Трамп (Дональд, действующий президент США – прим. НСН)», - уточнил американист.
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