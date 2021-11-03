Экс-глава ЦБ поддержал назначение Кузьминова экспертом правительства
Сергей Дубинин высказался в пику критикам ЦБ и «либерального» экономического курса - экономистам Михаилу Делягину и Сергею Глазьеву.
Новый глава экспертного совета при правительстве сможет принять активное участие в обсуждении макроэкономической политики государства, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне стало известно, что экономист, научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве.
«Я хорошо знаю Ярослава Ивановича, много лет со времен обучения на экономическом факультете МГУ. Человек он очень серьезный, никаких шагов непродуманных или неразумных никогда делать не будет. Он был одним из руководителей подготовки когда-то долгосрочного плана, стратегии 2020. Для него подобного рода работа не новость. Вполне естественное продолжение», - отметил Дубинин.
По его словам, на сегодняшний день в стране обостряется дискуссия именно по макроэкономическим вопросам, в которой экс-ректор ВШЭ сможет принять активное участие.
«Чем больше разумных людей, разбирающихся в деле, экспертов будет работать с государственной властью, тем, надеюсь, будет лучше результат. Сейчас дискуссия неизбежно обостряется именно по таким достаточно крупным макроэкономическим темам. Все больше в СМИ выступают, занимают позиции, на выборы идут люди, которые придерживаются несколько иной концепции развития – призывают к возможной максимизации государственного вмешательства, увеличению государственных инвестиций, чуть ли не воссозданию госплана. Любимая тема как раз связана с Банком России. Кузьминов к этому отношения иметь не будет, но это тема денежной эмиссии. Почему-то кажется людям, что надо как можно больше выдать кредитов, а то, что от этого будет инфляция, можно это как-то предотвратить. У Делягина это в голове, у Глазьева», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что приход Кузьминова может сыграть злую шутку с последующим курсом правительства из-за либерального настроя бывшего ректора ВШЭ.
В июле глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил Никиту Анисимова ректором Высшей школы экономики (ВШЭ). Экс-ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, занимавший этот пост с 1992 года, тогда принял решение уйти с поста ректора и стал научным руководителем университета.
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