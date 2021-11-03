Экс-глава ЦБ поддержал назначение Кузьминова экспертом правительства

Новый глава экспертного совета при правительстве сможет принять активное участие в обсуждении макроэкономической политики государства, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне стало известно, что экономист, научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве.

«Я хорошо знаю Ярослава Ивановича, много лет со времен обучения на экономическом факультете МГУ. Человек он очень серьезный, никаких шагов непродуманных или неразумных никогда делать не будет. Он был одним из руководителей подготовки когда-то долгосрочного плана, стратегии 2020. Для него подобного рода работа не новость. Вполне естественное продолжение», - отметил Дубинин.

По его словам, на сегодняшний день в стране обостряется дискуссия именно по макроэкономическим вопросам, в которой экс-ректор ВШЭ сможет принять активное участие.