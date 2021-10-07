«Будут развивать страну, что ли?» Делягин посоветовал Мишустину «почистить» правительство
Экономист Михаил Делягин уверен, что цели новой стратегии кабмина определены довольно формально, а их достижение с этим составом правительства невозможно.
Правительство формирует национальные цели на десять лет, не задумываясь об их реальном достижении, заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с Teleram-каналом «Радиоточка НСН».
Председатель правительства Михаил Мишустин 7 октября подписал распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие десять лет. Для подготовки сформировали пять рабочих групп с участием бизнеса, экспертных и научных организаций, региональных и федеральных органов власти. Они изучили более 250 идей и оставили 42 наиболее востребованные.
«Как я понимаю, в марте месяце должна была быть разработана программа правительства, а правительственные либералы не в состоянии оказались ее сделать, поэтому вот эти 42 стратегические цели составили. И вот идет увязка этих целей с мерами правительства, нам объясняют, как каждая мера, которую правительство и так делает, будет способствовать достижению каких-то больших целей. Это не замена планированию экономики, это не замена стратегическому прогнозированию, но пока в правительстве сидят такие люди, как Силуанов (глава Минфина - прим. НСН), Решетников (глава Минэкономики - прим. НСН), особо говорить и не о чем. Они будут развивать страну, что ли? Не смешите. Вице-премьер Хуснуллин будет завозить 5 миллионов гастарбайтеров, это реальная задача, а все остальное, получится – хорошо, не получится – да и Бог с ним», - посетовал Делягин.
По словам экономиста, для более эффективной работы правительства Мишустину необходимо «менять команду», тогда и достигнуть национальных целей будет проще.
«Безусловно, нынешнее правительство более эффективно, чем было при Медведеве, но это значит, что, если вы что-то будете делать, у вас что-то будет получаться. Мишустин, конечно, на порядок более эффективный, чем Медведев, но только у Мишустина люди-то «медведевские», надо вычищать и экспертное сообщество, и менеджеров, прости господи, эффективных. У нас некоторых министров перетасовали и все», - рассказал экономист.
Отмечается, что средства на реализацию целей будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, на их реализацию в течение двух ближайших лет потребуется не менее 4,6 триллиона рублей.
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