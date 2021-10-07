«Будут развивать страну, что ли?» Делягин посоветовал Мишустину «почистить» правительство

Правительство формирует национальные цели на десять лет, не задумываясь об их реальном достижении, заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с Teleram-каналом «Радиоточка НСН».

Председатель правительства Михаил Мишустин 7 октября подписал распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие десять лет. Для подготовки сформировали пять рабочих групп с участием бизнеса, экспертных и научных организаций, региональных и федеральных органов власти. Они изучили более 250 идей и оставили 42 наиболее востребованные.

«Как я понимаю, в марте месяце должна была быть разработана программа правительства, а правительственные либералы не в состоянии оказались ее сделать, поэтому вот эти 42 стратегические цели составили. И вот идет увязка этих целей с мерами правительства, нам объясняют, как каждая мера, которую правительство и так делает, будет способствовать достижению каких-то больших целей. Это не замена планированию экономики, это не замена стратегическому прогнозированию, но пока в правительстве сидят такие люди, как Силуанов (глава Минфина - прим. НСН), Решетников (глава Минэкономики - прим. НСН), особо говорить и не о чем. Они будут развивать страну, что ли? Не смешите. Вице-премьер Хуснуллин будет завозить 5 миллионов гастарбайтеров, это реальная задача, а все остальное, получится – хорошо, не получится – да и Бог с ним», - посетовал Делягин.