В России написали книгу о Викторе Буте
В России вышла электронная версия книги «Виктор Бут. Подлинная история «оружейного барона», которую написал журналист Александр Гасюк, сообщает ТАСС.
В издательстве АСТ отметили, что бумажная и аудиоверсии книги ожидаются к концу месяца.
По словам супруги отбывающего 25-летнее наказание в США россиянина Аллы Бут, Гасюк написал «правдивый рассказ о жизни Виктора и его семьи».
«Автор не претендует на абсолютную истину, ее может рассказать только сам Виктор. В подлинном рассказе о событиях не может быть точек зрения, автора, моей или американской, есть правда, а есть ложь», - рассказала женщина.
Бут выразила надежду, что после прочтения книги многие избавятся от «американских очков» и изменят своё мнение о событиях.
Ранее мать российского бизнесмена Раиса Бут попросила президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вспомнить о христианском милосердии и вернуть сына на родину.
Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Позднее его переправили в США, где присяжные признали его виновным в «подготовке убийства граждан США» посредством продажи оружия колумбийским повстанцам. Россиянин отсидел уже половину из 25-летнего срока.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается, сообщает RT.
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