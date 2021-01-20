Бутина прокомментировала решение Трампа отказать в помиловании россиянам

Признанная в США виновной в сговоре с Россией Мария Бутина сообщила РИА «Новости», что рада помилованию своего экс-бойфренда Пола Эриксона, однако сожалеет о дискриминации в отношении россиян, которые «заслуживают помилования намного больше».

Среди достойных помилования россиян, Бутина назвала Виктора Бута (осужден за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма), Константина Ярошенко (транспортировка наркотиков), Богдану Осипову (похищение собственного ребенка), Олега Никитина (обвиняется в нарушении санкционного режима) и других.

Трамп даровал помилование связанному с делом Бутиной Полу Эриксону

По версии следствия, в 2014 году Осипова вывезла из США в Россию ребенка от первого брака и годовалую дочь от второго мужа – гражданина Соединенных Штатов. Суд постановил россиянке вернуть двух детей в США, однако она отказалась и позже была приговорена к семи годам лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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