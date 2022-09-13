Делегация РФ на Генассамблее ООН до сих пор не получили визы США

Отмечается, что ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США.

Генассамблеи ООН состоится в США 20-26 сентября.

Ранее Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, её возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



