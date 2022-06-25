Daily Mail: Британцы раскритиковали видеообращение Зеленского на музыкальном фестивале

Часть британцев в сети также возмутилась тому, что налоги в стране идут на оружие для поддержки украинского конфликта.

«У него нет другой одежды? Он одет как участник боев, но даже не участвовал в них. А люди, к которым он обращается, даже не смогут найти Украину на карте», - заметили читатели The Daily Mail.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что статус кандидата на вступление в ЕС для Украины «не упал с неба», сообщает RT.