Daily Mail: Британцы раскритиковали видеообращение Зеленского на музыкальном фестивале
Британцы раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Гластонберийском музыкальном фестивале в Англии. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
Организаторы продемонстрировали видеообращение украинского лидер перед выступлением одной из групп.
Некоторые читатели таблоида заметили, что это музыкальное мероприятие, а «не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», назвав его выступление пропагандой.
«Этому парню нужно что-то делать, он, появляется везде, умоляя и прорицая», - написал один из пользователей.
Часть британцев в сети также возмутилась тому, что налоги в стране идут на оружие для поддержки украинского конфликта.
«У него нет другой одежды? Он одет как участник боев, но даже не участвовал в них. А люди, к которым он обращается, даже не смогут найти Украину на карте», - заметили читатели The Daily Mail.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что статус кандидата на вступление в ЕС для Украины «не упал с неба», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Уголовное дело возбудили после избиения основателя Gameland в Москве
- Представитель НМ ЛНР: ВСУ устроили склад боеприпасов в жилом доме в Горском
- Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ
- «Роскосмос»: Россиянка Кикина может полететь в космос на корабле Crew Dragon
- Володин рекомендовал украинцам не выкидывать учебники по русскому языку
- Daily Mail: Британцы раскритиковали видеообращение Зеленского на музыкальном фестивале
- Столтенберг: Саммит НАТО согласует полный пакет помощи Украине
- Вирусолог предложил тестировать прибывающих в Россию на оспу обезьян
- Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло
- Ростовский губернатор рассказал, что большинство беженцев планируют вернуться в Донбасс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru