Daily Mail: Британцы раскритиковали видеообращение Зеленского на музыкальном фестивале

Британцы раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского на Гластонберийском музыкальном фестивале в Англии. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Организаторы продемонстрировали видеообращение украинского лидер перед выступлением одной из групп.

Некоторые читатели таблоида заметили, что это музыкальное мероприятие, а «не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», назвав его выступление пропагандой.

«Этому парню нужно что-то делать, он, появляется везде, умоляя и прорицая», - написал один из пользователей.

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Часть британцев в сети также возмутилась тому, что налоги в стране идут на оружие для поддержки украинского конфликта.

«У него нет другой одежды? Он одет как участник боев, но даже не участвовал в них. А люди, к которым он обращается, даже не смогут найти Украину на карте», - заметили читатели The Daily Mail.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что статус кандидата на вступление в ЕС для Украины «не упал с неба», сообщает RT.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:Президент УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВеликобритания
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