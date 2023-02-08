СМИ: Клинтон обещал Ельцину самое тесное сотрудничество
Национальный архив Соединенных Штатов раскрыл содержание переговоров экс-главы США Билла Клинтона с первым российским президентом Борисом Ельциным, сообщает РИА Новости.
В новых рассекреченных документах оказалась стенограмма телефонного разговора глав государств от 23 января 1993 года. В разговоре Ельцин поздравил Клинтона с вступлением в должность через несколько дней после инаугурации. «Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — ответил глава Белого дома.
Клинтон также сообщил президенту РФ о назначении дипломата Строба Толботта для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. Толботт в свою очередь называл Россию и страны бывшего СССР «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».
Как стало известно ранее, Ельцин обсуждал с США нежелание Украины терять статус ядерной державы. Об этом рассказал бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов.
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