СМИ: Клинтон обещал Ельцину самое тесное сотрудничество

В новых рассекреченных документах оказалась стенограмма телефонного разговора глав государств от 23 января 1993 года. В разговоре Ельцин поздравил Клинтона с вступлением в должность через несколько дней после инаугурации. «Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — ответил глава Белого дома.

Клинтон также сообщил президенту РФ о назначении дипломата Строба Толботта для оценки программ сотрудничества Вашингтона и Москвы. Толботт в свою очередь называл Россию и страны бывшего СССР «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».

Как стало известно ранее, Ельцин обсуждал с США нежелание Украины терять статус ядерной державы. Об этом рассказал бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов.

