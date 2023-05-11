Рогов предупредил, что поражение ВСУ в контрнаступлении плохо закончится для Зеленского

По словам Рогова, ставки для Киева «крайне велики».

«Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского», — заявил глава пророссийского движения.

Рогов считает, что Запад обвинит украинского президента в провале и «выбросит за ненадобностью», пишет Ura.ru.

Между тем генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что у ВСУ пока не было условий для начала полномасштабного наступления, украинская армия продолжает подготовку, отмечает РИА ФАН.

