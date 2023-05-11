Рогов предупредил, что поражение ВСУ в контрнаступлении плохо закончится для Зеленского
Возможное контрнаступление ВСУ плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, ставки для Киева «крайне велики».
«Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского», — заявил глава пророссийского движения.
Рогов считает, что Запад обвинит украинского президента в провале и «выбросит за ненадобностью», пишет Ura.ru.
Между тем генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что у ВСУ пока не было условий для начала полномасштабного наступления, украинская армия продолжает подготовку, отмечает РИА ФАН.
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