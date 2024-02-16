Буданов: тяжелая ситуация на фронте из-за недостатка снарядов для ВСУ

О плохой для Украины ситуации на фронте сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью французской газете Liberation.

«Плохая, но не критическая», - уточнил он.

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По словам Буданова, ВСУ в первую очередь не хватает снарядов из-за недостаточных поставок от западных союзников.

Ранее Буданов заявил, что ВСУ начнут новое наступление весной 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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