Буданов: тяжелая ситуация на фронте из-за недостатка снарядов для ВСУ
16 февраля 202415:14
О плохой для Украины ситуации на фронте сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью французской газете Liberation.
«Плохая, но не критическая», - уточнил он.
По словам Буданова, ВСУ в первую очередь не хватает снарядов из-за недостаточных поставок от западных союзников.
Ранее Буданов заявил, что ВСУ начнут новое наступление весной 2024 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru