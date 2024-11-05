Гражданин Узбекистана получил пять лет за участие в спецоперации

Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области (Узбекистан) приговорил гражданина страны за участие в спецоперации России на Украине на стороне российских войск к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

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Мужчину обвинили в наемничестве. По данным суда, 51-летний гражданин Узбекистана прибыл на заработки в Россию и впоследствии подписал контракт с Минобороны.

Согласно уголовному законодательству Узбекистана, соответствующая статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил России к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за повторный отказ отправиться в зону спецоперации России на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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