Гражданин Узбекистана получил пять лет за участие в спецоперации
Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области (Узбекистан) приговорил гражданина страны за участие в спецоперации России на Украине на стороне российских войск к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.
Мужчину обвинили в наемничестве. По данным суда, 51-летний гражданин Узбекистана прибыл на заработки в Россию и впоследствии подписал контракт с Минобороны.
Согласно уголовному законодательству Узбекистана, соответствующая статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
Ранее Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил России к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за повторный отказ отправиться в зону спецоперации России на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru