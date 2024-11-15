СМИ: В Мариуполь вернулись треть беженцев
Треть жителей Мариуполя, которые после начала спецоперации выехали на территорию, подконтрольную Киеву, уже вернулись в российский город, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника назначенного Киевом «фантомного» мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, украинцы едут в Мариуполь, потому что у них там осталось жилье. Кроме того, власти Украины не поддерживают беженцев деньгами и не пытаются решить жилищный вопрос, поэтому люди возвращаются в Мариуполь с территории Украины.
Ранее в Мариуполе нашли схрон с секретными документами Минобороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru