СМИ: В Мариуполь вернулись треть беженцев

По его словам, украинцы едут в Мариуполь, потому что у них там осталось жилье. Кроме того, власти Украины не поддерживают беженцев деньгами и не пытаются решить жилищный вопрос, поэтому люди возвращаются в Мариуполь с территории Украины.

Ранее в Мариуполе нашли схрон с секретными документами Минобороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

