СМИ: В Мариуполь вернулись треть беженцев

Треть жителей Мариуполя, которые после начала спецоперации выехали на территорию, подконтрольную Киеву, уже вернулись в российский город, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника назначенного Киевом «фантомного» мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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По его словам, украинцы едут в Мариуполь, потому что у них там осталось жилье. Кроме того, власти Украины не поддерживают беженцев деньгами и не пытаются решить жилищный вопрос, поэтому люди возвращаются в Мариуполь с территории Украины.

Ранее в Мариуполе нашли схрон с секретными документами Минобороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:БеженцыСпецоперацияМариуполь

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