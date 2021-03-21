Байден заявил, что Камала Харрис умнее его

Американский лидер Джо Байден, представляя вице-президента США Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его, сообщает РИА Новости.

Байден назвал Харрис президентом США

Во время поездки в Джорджию президент выступил с речью, а позже отметил, что ему следовало сразу дать слово вице-президенту. «И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», — отметил глава Белого дома.

Ранее Байден во время публичного выступления назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства, передает телеканал Fox News.

«Когда президент Харрис и я…», - сказал Байден, говоря о вакцинации против коронавируса.

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ФОТО: instagram.com/kamalaharris
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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