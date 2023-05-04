Bloomberg: Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции
Государства Евросоюза обсуждают новый санкционный механизм, который будет направлен против третьих стран, которые, как считают в Брюсселе, помогают России обойти санкции, сообщает Bloomberg.
Источники агентства утверждают, что главная задача обсуждаемых мер - удержать страны от оказания помощи Моске, а также пресечение торговых каналов, которыми она может воспользоваться.
Кроме того, обсуждается расширение санкций в отношении экспорта, запрет на транзит товаров через территорию России, рестрикции против ещё десятков физических и юрлиц.
Ранее власти Новой Зеландии расширили санкции против России, в «чёрный» список попали 18 организаций и девять россиян, сообщает журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru