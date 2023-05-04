Bloomberg: Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции

Источники агентства утверждают, что главная задача обсуждаемых мер - удержать страны от оказания помощи Моске, а также пресечение торговых каналов, которыми она может воспользоваться.

Кроме того, обсуждается расширение санкций в отношении экспорта, запрет на транзит товаров через территорию России, рестрикции против ещё десятков физических и юрлиц.

Ранее власти Новой Зеландии расширили санкции против России, в «чёрный» список попали 18 организаций и девять россиян, сообщает журнал «Профиль».